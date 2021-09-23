Mirror: молочный шоколад поможет сбросить лишние килограммы

Американские ученые смогли доказать, что молочный шоколад в умеренных количествах поможет избавиться от лишнего веса. Результаты исследования опубликовал Mirror.

Люди, которые мечтают о стройной фигуре, стараются избегать молочного шоколада. Но ученые смогли доказать, что сладость обладает «жиросжигающим» эффектом. В эксперименте отобрали группу женщин и давали им немного шоколада перед сном и после пробуждения.

Выяснилось, что шоколад никак не повлиял на вес. Некоторые добровольцы смогли потерять несколько килограммов. Ученые связывают это явление с содержанием химических веществ в какао. Они способны усиливать окисление жиров и побуждать организм сжигать лишние отложения.

«Результаты показывают, что женщины были менее голодны, когда ели шоколад, и испытывали меньшее желание есть сладкое, чем без шоколада, особенно когда ели шоколад вечером», — отметили американские ученые.

Ученые советуют соблюдать меру. Чрезмерное употребление молочного шоколада может навредить здоровью. В организме нарушается углеводный обмен, есть риск развития заболеваний сердечно-сосудистой системы.