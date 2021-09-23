Юшков напомнил о роли США в резком росте цен на газ в Европе

Для «Газпрома» нет никакого коммерческого смысла в ответ на призыв Госдепартамента США увеличивать объемы газа, прокачивающегося через Украину в Европу, так как большую часть заработанных денег придется отдать ГТС Украины.

Об этом в интервью газете «Взгляд» заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков, комментируя заявление американского Госдепартамента, что российский поставщик газа на фоне резкого роста цен на топливо в Европе должен нарастить транзит ресурса через Украину.

Но, как отметил Игорь Юшков, в условиях газового кризиса в Европе, можно задать Соединенным Штатам встречный вопрос, почему они сами не направляют европейцам свой сжиженный природный газ, чтобы удовлетворить повышенный спрос на топливо?

«Они (американцы) ведь следуют логике коммерческой выгоды и стремятся продать свой СПГ дороже, направляя его на азиатские рынки, потому что там цены значительно выше. Почему же Газпром должен действовать вопреки здравому смыслу?», — рассуждает эксперт-энергетик.

«Газпром», по его словам, полностью выполняет свои контрактные обязательства перед европейцами, и ни разу не нарушил условия долгосрочных соглашений. А спотовый рынок газа – торговля по краткосрочным обязательствам – является достаточно рискованным, и именно там сейчас цены на газ многократно возросли. Если европейцы нуждаются в дополнительных объемах газа, им следует подписать дополнительные соглашения с Газпромом, отмечает Юшков.

gazprom.ru / ПАО «Газпром»

При этом эксперт добавил, что, если «Газпром» сейчас увеличит объемы поставок газа в Европу, он тем самым уменьшит свою прибыль.

«Согласно текущему пятилетнему контракту о транзите газа через Украину, при исполнении сверконтрактных обязательств тариф на транзит существенно повышается. Поэтому возникает вопрос – зачем увеличивать прокачку газа через Украину, если большую часть денег Газпром отдаст сторонней компании – украинской ГТС, а остальные объемы у него подешевеют? С точки зрения коммерции, это не логично», — объяснил энергетик.

«Газпром», по его словам, заинтересован в том, чтобы как можно скорее в эксплуатацию был введен «Северный поток – 2», через которые он сможет при необходимости поставлять дополнительные объемы газа Европе, не теряя при этом прибыли. Но в этом вопросе мяч находится на европейской стороне, и, если они действительно хотят получать из России больше газа, им нужно поторопиться с выдачей разрешений на запуск нового газопровода.

«Американцы наряду с евродепутатами от Польши и прибалтийских стран стараются лишний раз обвинить Россию в целенаправленном использовании энергии в качестве оружия, поскольку в таком случае Германия сможет ввести санкции против «Северного потока – 2», — объяснил сложившуюся ситуацию Юшков. — Хотя в реальности Газпром придерживается исключительно коммерческой стратегии».

Но в любом случае, по мнению эксперта, американцы не смогут заставить «Газпром» увеличить поставки газа в Европу через украинскую газотранспортную систему. У них нет для этого механизмов, так как «Газпром» выполняет все взятые на себя обязательства и прокачивать дополнительные объемы он не обязан.

А тот факт, что российский поставщик газа не стал резервировать дополнительные объемы украинской ГТС для прокачки топлива в Европу, свидетельствует только о том, что «Газпром» ждет запуска «Северного потока – 2».

Федеральное агентство новостей /

В заключение же Игорь Юшков напомнил, что все прекрасно понимают, кто именно стоит за ростом цен на газ в Европе – его спровоцировали американские поставщики сжиженного природного газа, которые направили свою продукцию на азиатский рынок, а не европейским потребителям. А теперь США пытаются переложить вину за подорожание газа в Европе на Россию, которая не имеет к этому никакого отношения.