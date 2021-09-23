Замглавы МИД Вершинин: делегация России обсудит Афганистан на Генассамблее ООН

Афганистан будет затронут практически во всех контактах делегации России на ГА ООН. Об этом заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.

Заместитель главы МИД РФ выступил от России на встрече G20 по Афганистану на полях Генассамблеи ООН. Москва выступила за координацию усилий международного сообщества по помощи государству, добавил Вершинин.

«От имени России выступал я. Мы изложили наши последовательные подходы к ситуации в Афганистане – нормализация ситуации, необходимость координировать подходы международного сообщества», — цитирует слова Вершинина ТАСС.

Афганистан, по словам замминистра иностранных дел РФ Сергея Вершинина, остается «горячей темой». Ее продолжат обсуждать в ходе международных контактов российской делегации на полях Генассамблеии ООН.