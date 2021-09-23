День независимости в Мали празднуется 22 сентября. Граждане устраивают массовые гулянья на улицах городов и отмечают дату избавления от гнета Франции.

До появления в регионе захватчиков с Запада Мали был одним из лидеров Черного континента. Со временем колониальная эпоха «поспособствовала» полному разграблению всех ценностей и богатств, а простых африканцев превратила в настоящих рабов. Экспансия Парижа началась со второй половины XIX века, а формальную независимость от французского гнета Мали получил лишь в 1960-х годах, пишет Федеральное агентство новостей.

Спустя множество лет малийцы начали ощущать настоящий национальный подъем. В наше время граждане страны смогли стать свидетелями реального освобождения от неоколониального гнета со стороны Пятой республики. Огромную роль в этом сыграли патриотически настроенные африканцы, которые готовы защищать свою родину. Такой расклад, естественно, выводит из себя власти Франции.

В праздничный день Независимости многие известные блогеры, политики и общественники обратились к малийцам с поздравлениями. Министерство иностранных дел республики опубликовало поздравительное сообщение, в котором пожелало людям процветания. Лидер Мали полковник Ассими Гоита возложил цветы к монументу Независимости. Поздравили малийцев дипломаты Канады и Индии. На улицах проходят концерты и гулянья, куда выходят все граждане.

Париж вновь пытается восстановить влияние на Черном континенте, прибегая к запугиваниям, угрозам и подлогам. Африканцы устали от этого и стараются активно противостоять Елисейскому дворцу.

Страны Африки ищут надежных партнеров, которые будут заинтересованы в стабильных отношениях, построенных на взаимном уважении. Правительства Черного континента усиливают интерес к партнерству с Россией, о чем так же заявил бывший сенатор и председатель правления организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» Франц Клинцевич.

«Например, Россия через свой бизнес достаточно серьезно начала работать в регионе, возвращая свои прежние позиции. Китай проводит колоссальную работу, Турция. Смотрите, как интенсивно начал работать президент Эрдоган — Алжир, Чад, Судан, у него везде интересы. Но я думаю, что именно у нашей страны очень большие шансы стать мощным игроком, к которому прислушиваются и с которым африканские государства работают на равных», — пояснил собеседник ФАН.

Экс-сенатор обратил внимание, что именно с Москвой страны Африки могут выстроить по-настоящему выгодные и равноправные отношения. К российской помощи уже прибегли власти ЦАР: президент республики Фостер-Арканж Туадера в трудный момент обратился к РФ, после чего в регион прибыли отечественные специалисты. Они обучили правительственную армию, которая впоследствии смогла вытолкнуть боевиков со своих земель и вновь сделать небо над головой центральноафриканцев мирным.