Президент FIFA положительно высказался о роли России в мировом футболе

Россия — великая футбольная держава. Чемпионат мира — 2018, прошедший в российских городах, был лучшим за всю историю, заявил в среду глава FIFA Джанни Инфантино на полях ГА ООН.

Мероприятие Генеральной Ассамблеи ООН проходит в американском Нью-Йорке. В ходе выступления Джанни Инфантино высоко оценил состояние российского футбола. Также глава ФИФА выразил совершенную уверенность в том, что национальная команда России по футболу располагает всеми возможностями для успешных выступлений на международных соревнованиях.

«Россия - великая футбольная держава, и мы провели (там) лучший чемпионат в истории. Мы просто должны продолжать играть и тренироваться», — заявил Инфантино для РИА Новости.

Чемпионат мира по футболу состоялся в России в 2018 году. Триумфатором первенства стала Франция, которая на московском стадионе «Лужники» обыграла сборную Хорватии со счетом 4:2. Бронзовые медали завоевали бельгийцы.