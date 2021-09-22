Псаки оценила настроение телефонного разговора Байдена и Макрона

Тон телефонной беседы президента США Джо Байдена и французского лидера Эмманюэля Макрона был дружеским. Об этом на брифинге заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

Она прокомментировала прошедшие переговоры руководителей двух стран. Представитель американской администрации добавила, что беседа длилась около 30 минут.

«Что касается тона беседы, то он был дружеским. [...] Президент [США] надеется, что это шаг к возвращению к норме в продолжительных, прочных и важных отношениях, которые сложились у США с Францией», — объявила Псаки.

Байден и Макрон провели телефонные переговоры после того, как Австралия разорвала с Францией контракт по подлодкам. Причиной этого стало соглашение AUKUS, которое Париж воспринял как предательство и отозвал из Вашингтона и Канберры своих послов. В ходе беседы президенты договорились о возвращении французского дипломата в США.