Актриса Васильева призналась, что борется в монастыре с собственной ленью

Народная артистка РСФСР Екатерина Васильева ушла в монастырь, после чего дала большое интервью своему сыну, Дмитрию Рощину, в котором назвала причину отказала от мирской жизни.

Екатерина Васильева удивила поклонников новостью об уходе в монастырь. Она стала послушницей Троице-Одигитриевского монастыря Зосимова пустынь, сменила имя и стала инокиней Василисой. Долгое время звезда советских фильмов не комментировала свое решение. Только на днях она дала интервью своему сыну, протоиерею Дмитрию Рощину и подробно рассказала о причине этого поступка.

Звезда фильмов «Обыкновенное чудо» призналась, что в монастыре она борется с собственной ленью. По словам актрисы, в домашней обстановке у нее не получалось сосредоточиться на молитвах, а также она не могла найти в себе силы, чтобы пойти на воскресную службу.

«Я пропускаю воскресные службы, лежу и рыдаю, но встать я не могу. <…> Когда я в монастыре, мне легче, мне проще. С точки зрения просто человеческой. Это дисциплина, это очень важно», — призналась артистка.

В ходе беседы с сыном Екатерина Васильева резко высказалась о представителях интеллигенции. Она обвинила их во всех бедах, обрушившихся на страну. Актриса заявила, что таких людей необходимо сослать в шахты.