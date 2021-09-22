Российский боевой модуль «Эпоха» привлек внимание экспертов Defence24

Появление боевой машины пехоты Б-19 с модулем «Эпоха» является настоящей революцией, считают польские аналитики.

Новинка впервые была продемонстрирована в ходе стратегических военных маневров «Запад-2021». БМП Б-19 с боевым модулем «Эпоха» появилась на полигоне Мулино в Нижегородской области. За этим этапом двусторонних маневров лично наблюдал президент России Владимир Путин, обратили внимание аналитики польского издания Defence24.

Первоначально может показаться, что 57-мм орудие может дать недостаточную огневую мощь. Однако главное преимущество башни «Эпоха» заключается в системе автоматического поиска, распознавания и сопровождения целей. Пушка способна эффективно стрелять на дальность до шести километров.

При необходимости на новейшую башню можно установить 7,62-мм пулемет, противотанковые управляемые ракеты «Корнет» либо снаряды «Булат» для ударов по легкобронированным объектам. Появление «Эпохи» стало своего рода «тихой революцией», уверены в Defence24.