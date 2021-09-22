Леонков рассказал, как РФ ответит на создание нового военного альянса AUKUS

Россия создала в дальневосточном регионе войсковую группировку, которая соответствует всем существующим в наше время угрозам, а при необходимости может быть усилена за счет других военных округов.

Об этом в интервью изданию «Украина.ру» рассказал военный эксперт, обозреватель издания «Арсенал Отечества» Алексей Леонков, комментируя появление нового военного блока AUKUS, о создании которого на минувшей неделе объявили Соединенные Штаты Америки, Великобритания и Австралия.

Как заявил ранее по этому поводу военный эксперт и политолог из Израиля Яков Кедми, создание нового англосаксонского военного альянса, а также заключенное Австралией и Америкой соглашение на поставку атомного подводного флота могут представлять для России дополнительные угрозы с дальневосточного направления и со стороны Северного Ледовитого океана.

Однако Алексей Леонков напомнил, что Россия давно была готова к возникновению подобных угроз, поэтому и разместила крупные военные группировки не только у западных границ, но и на своих северных и дальневосточных рубежах.

Как напомнил эксперт, до сих пор на протяжении длительного времени России не требовалось держать на Дальнем Востоке серьезные военные силы. Но потом, когда ситуация изменилась, Москва оперативно отреагировала, перебросив на дальневосточный рубеж подразделения, способные надежно защитить регион.

«Мы давно отвечаем на подобного рода угрозы. В Восточном военном округе мы сейчас выстраиваем нашу оборону. Идет реформа, связанная с Тихоокеанским флотом и с появлением в этом регионе системы эшелонированной противовоздушной и береговой (противокорабельной) обороны. Там у нас присутствует целая воздушная армия», — рассказал Леонков.

Также на Дальнем Востоке развернуты загоризонтные и надгоризонтные радиолокационные станции и системы предупреждения о ракетной атаке. То есть укрепление обороны в регионе продолжается, при чем не только на восточном, но и на юго-восточном направлении.

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При этом Россия не забывает о расположенном на Аляске позиционном районе ПРО (противоракетной обороны) и защищающей его целой группировке войск США, добавил военный эксперт.

«Аляска сейчас превращается в некий плацдарм, с которого США пытаются проводить свою глобальную политику сдерживания России в арктических широтах», — сообщил Леонков.

Россия, по его словам, проводит программу по строительству новых и модернизации устаревших подводных лодок, делая ставку не на их количество, а на качество.

Например, российские подлодки, оснащаются ракетными комплексами Р-30 «Булава», ракетами семейства «Калибр», а в будущем планируется устанавливать на них гиперзвуковые противокорабельные ракетные комплексы «Циркон».

Федеральное агентство новостей /

«Я уже даже не говорю о силе надводного флота, — подчеркнул Леонков. — Совершенствуются все вспомогательные системы дальнего предупреждения и обнаружения вражеских подводных лодок с целью держать их на дальних рубежах для того, чтобы они не смогли применить свое ударное оружие. Я не имею в виду межконтинентальные баллистические ракеты. Я имею в виду крылатые ракеты, которые ставятся на подлодки типа "Вирджиния"».

Все эти меры, по словам эксперта, позволяют России быть уверенной в том, что она сможет своевременно отразить угрозы, которые потенциально может представлять собой новый англосаксонский военный блок AUKUS.