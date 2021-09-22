Рыба, яйца и грибы помогут нормализовать уровень витамина D в организме осенью

Витамин D укрепляет здоровье зубов, костей и мышц. Нормализовать уровень этого вещества в организме осенью помогут четыре продукта, рассказала врач-диетолог Дженна Хоуп.

Осенью выработка витамина D снижается из-за недостатка солнечного света. Поэтому в этот период питание должно быть сбалансированным. Для этого в рацион следует включить четыре продукта. Источником витамина D и жирных кислот омега-3 является жирная рыба — лосось, скумбрия, сельдь и сардины.

Еще одним необходимым продуктом, содержащим «солнечный» витамин, считаются яичные желтки. Витамин D растительного происхождения есть в грибах, которые вырабатывают вещество под действием ультрафиолетового излучения. Также в меню нужно включить обогащенную витамином D пищу.

Для поднятия настроения осенью необходимо пить травяной чай, употреблять легкие супы, салаты с зеленью и мясо, передает телеканал «360».