Британская разведка славится голословными упреками, которые начинают рассыпаться, когда появляются конкретные вопросы, заявил политолог Яков Кедми.

Великобритания предъявила обвинения еще одному россиянину по инциденту в Солсбери, где якобы были отравлены экс-офицер ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Третьим подозреваемым стал «генерал ГРУ Сергей Федотов». Политолог Яков Кедми задал Великобритании пять неудобных вопросов по «делу Скрипалей», на которые Лондон до сих пор не может дать ответы.

«На чем основано предположение, что этот человек участвовал в «отравлении» Скрипалей? И что он, действительно, поддерживал Боширова и Петрова? (граждане РФ, которым власти Великобритании приписывают причастность к «делу Скрипалей». — Прим. ред.)<…> Вы сказали, что он является офицером ГРУ? Ну, хорошо. На основании чего вы так решили? Может быть, он сам вам рассказал? Или жертва узнала своего бывшего офицера?» — поинтересовался Кедми, обращаясь к британской стороне.

Примечателен еще тот момент, что сообщения о третьем подозреваемом в «деле Скрипалей» появились практически сразу после того, как Россия зафиксировала попытки вмешательства Великобритании в парламентские выборы, подытожил Кедми.