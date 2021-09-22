Ищенко: в Европе больше паника, чем реальные проблемы из-за газа

Царящая в Европе газовая паника вызвана не дефицитом голубого топлива или страхом перед предстоящей зимой, а осознанием последствий попыток надавить на «Газпром».

Такое мнение в эфире YouTube-канала «Украина.ру» высказал политолог, обозреватель МИА «Россия сегодня» Ростислав Ищенко, который указал на то, что вопреки обвинениям многих критиков, «Газпром» не пытается шантажировать Европу сокращением поставок газа, а наоборот, поставляет покупателям больше топлива, чем предписано контрактами.

Запасы газа в подземных хранилищах Евросоюза позволяют Европе спокойно пережить зиму, так как приближаются к 75%, заявил Ищенко. Поэтому, по его словам, причиной паники на бирже является не дефицит газа, а последствия той ценовой игры, которую Евросоюз годами вел против «Газпрома».

«Цены на хабе неоднократно достигали 1000 долларов. Но дело в том, что европейцы через несколько судебных процессов принудили "Газпром" привязать контракты к ценам хаба. Раньше подорожание на хабе било только по тем, кому нужен мешок газа прямо сейчас. Остальным было плевать – они получали газ по трубопроводу по цене, записанной в контракте, — объяснил Ищенко. — Но европейцы, пытаясь нагнуть "Газпром" и заставить его работать под диктовку покупателя, добились того, что цены стали определяться хабом. Сейчас они все это выгребают».

В результате перевода газового рынка на ценообразование по споту большая часть европейских потребителей стала получать газ по ценам, которые теперь зависят от спекулянтов, подчеркнул политолог. По его словам, любая торговая площадка, в том числе и газовая биржа, определяется психологией, и цены могут за короткое время колебаться в очень большом диапазоне.

Вот и выходит, что Евросоюз, ведя игру против «Газпрома», сам себя поставил в полную зависимость от ценового пузыря на хабе и спекулянтов.

И сейчас Евросоюз переживает не реальные проблемы, а панику, добавил Ищенко.

Подземные газовые хранилища Евросоюза на 100% были заполнены лишь однажды – когда Европа ждала газовую войну между Россией и Украиной и подготовилась к ней. Сейчас ПГХ ЕС заполнены на 75%, а к началу отопительного сезона уровень заполненности достигнет 80-85%.

«Никто не умрет – они нормально пройдут зиму. Сейчас у них нет дефицита газа на рынке – есть дефицит мозгов в головах политиков, которые привязались к спекулятивным ценам, и есть умные спекулянты, пользующиеся возможностью заработать», — объяснил ситуацию политолог.

Федеральное агентство новостей /

И с запуском «Северного потока – 2», по его словам, ситуация с рекордными ценами на газ в Европе не исправится, так как спотовый рынок с его психологической природой спровоцирует очередное подорожание ресурса, опираясь на любые негативные новости в данной отрасли, которые позволят спекулянтам предположить, что поставкам Газа в Евросоюз что-то угрожает.

Единственный способ разрешить эту ситуацию, по мнению Ищенко, заключается в том, чтобы отвязать российский газ от спота и сделать ставку на долгосрочные контракты с «Газпромом». Только так российский газ может стать доступнее для европейских потребителей