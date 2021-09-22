Роскомнадзор начал создавать реестр больших соцсетей

Реестр социальных сетей начал формировать Роскомнадзор для контроля за соблюдением интернет-площадками российского законодательства.

На начальном этапе в список включили крупные ресурсы: Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Likee, YouTube, «ВКонтакте» и «Одноклассники». Информацию об этом распространила пресс-служба ведомства.

«Закон закрепил за Роскомнадзором обязанность по формированию и ведению реестра социальных сетей для контроля соблюдения ими требований российского законодательства. С этой целью на сайте ведомства создан специальный раздел», — сообщила пресс-служба Роскомнадзора.

Закон о больших соцсетях подписал президент Росс Владимир Путин в конце прошлого года. По нему все площадки с трафиком более 500 тысяч человек в сутки должны открывать представительства на территории Российской Федерации. Их обязали модерировать контент и удалять информацию, которая нарушает российское законодательство. Соцсети также должны вести реестр жалоб пользователей и предоставлять его по требованию контролирующего органа.



