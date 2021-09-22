Baijiahao: опасный маневр ВКС РФ над Баренцевым морем обратил в бегство самолет НАТО

Попытка военных НАТО спровоцировать Россию над нейтральными водами Баренцева моря обернулась крахом. Опасаясь знаменитого «воздушного скальпеля» российских истребителей, норвежский патрульный самолет Lockheed P-3 Orion был вынужден изменить курс. Об этом заявили эксперты китайского издания Baijiahao.

Аналитики обратили внимание, что за последнее время западные военные все чаще стали приближаться к Баренцеву морю, которое считается «задним двором» РФ. Не так давно в этом регионе был замечен патрульный самолет ВВС Норвегии Lockheed P-3 Orion. Ему навстречу был поднят российский МиГ-31.

«Российский истребитель был поднят в воздух по тревоге из-за маневров самолета НАТО над нейтральными водами Баренцева моря», — приводит содержание статьи издание «ПолитРоссия».

Невские Новости / Надежда Дроздова

Самолет ВКС РФ должен был не только перехватить противника, но и не позволить ему пресечь воздушное пространство государства. МиГ-31 моментально настиг провокатора и отправил ему сигнал о том, что его пребывание в этом регионе крайне нежелательно.

Норвежский самолет не стал испытывать судьбу и изменил свой курс. По мнению обозревателей, западные пилоты попросту испугались, что российский истребитель прибегнет к опасному маневру «воздушный скальпель».

Этот эпизод в 1980-х годах произошел с норвежским судном P-3B Orion, которое приближалось к советскому воздушному пространству и никак не реагировало на предупреждения.

wikipedia.org / Vitaly V. Kuzmin

Тогда российский истребитель Су-27 подлетел к нему настолько близко, что коснулся своим крылом корпуса самолета НАТО. В результате на борту противника появилась отметина, напоминавшая порез скальпелем.

Вероятно, ВВС Норвегии до сих пор вспоминают об этом случае, и недавний инцидент с Lockheed P-3 Orion является тому подтверждением.

«Некоторые аналитики высказали мнение, что за действиями норвежских ВВС над Баренцевым морем стоят американцы. Именно они подстрекают коллег по НАТО на проведение операций [в этом районе]», — убеждены в Baijiahao.

Однако если активность Альянса не снизится, то знаменитая история 30-летней давности может повториться, резюмировали эксперты.