Актер Яценюк восхитился человечностью Шугалея после заключения в ливийском плену

Фильмы, похожие на ленту «Шугалей-3. Возвращение», необходимы, чтобы создать резонанс в информационном пространстве. Об этом заявил актер Сергей Яценюк.

Трилогия рассказывает о социологе Максиме Шугалее и переводчике Самере Суэйфане, которые попали в ливийский плен. Яценюк исполнил роль Александра Прокофьева — напарника Шугалея.

По словам актера, его сразу заинтересовала история об ученом. Он начал искать дополнительную информацию в интернете, произошедшие в Ливии события поразили его.

«Эта история и стала моим первым шагом в сторону того, чтобы поучаствовать в съемках трилогии "Шугалей". <...> Решил, что нужно посодействовать, рассказать миру о том кошмаре, который происходил в Ливии, чтобы хоть как-то исправить ситуацию», — сказал Яценюк.

Актеру не удалось познакомиться с Александром Прокофьевым, роль которого он исполнил, однако у него получилось встретиться с социологом. Яценюк признался, что восхищается человечностью Шугалея.

«И меня поразило в нем абсолютное отсутствие озлобленности или ненависти к людям, которые держали его в плену», — сказал артист.

Яценюк считает, что фильмов, которые имеют резонанс в информационном пространстве, должно быть больше. Трилогия фильмов о Шугалее относится к таким кинокартинам. Также актер поблагодарил продюсерскую компанию за возможность поучаствовать в проекте, пишут «Народные Новости».