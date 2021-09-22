Ногинское «Знамя» потерпело крупнейшее поражение в истории Кубка России

Игроки самарских «Крыльев Советов» нанесли ногинскому «Знамени» самое крупное поражение в истории Кубка России по футболу.

«Крылья Советов» забили 10 безответных мячей в ворота команды «Знамя» в матче Кубка России сезона-2021/22, который прошел в Ногинске. Хет-трик в этом поединке оформил Дмитрий Цыпченко. Дублями отметились Иван Сергеев и Сергей Пиняев, который впервые вышел на матч в стартовом составе «Крыльев Советов». Еще по году забил Гленн Бейл, Денис Якуба и Даниил Липовой.

«Крылья Советов» одержали самую крупную победу в истории Кубка России по футболу. Турнир проводится с 1992 года. До этого самая крупная победа в Кубке России была зафиксирована в матче между екатеринбургским «Уралмаша» и «Океана» из Находки, который завершился со счетом 8:0.