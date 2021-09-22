Sohu: поддержка США ставит Украину на грань войны с Россией

Стратегия Вашингтона, которую он использует и против России, и против Китая, как против своих основных оппонентов, является очень опасной, так как может привести к полномасштабной войне.

Такое мнение высказываю авторы китайского издания Sohu, рассуждая о действиях Вашингтона, подключающего к давлению на Москву и Пекин всех своих союзников, включая Украину.

Американцы, как отмечают аналитики Sohu, оказывают Украине военную поддержку, которая заключается в передаче Киеву вооружений, а также привлекают украинцев к участию в маневрах НАТО. Эти действия нацелены на то, чтобы обострить напряжение между Москвой и Киевом, так как именно этого и добиваются США, которые потерпели поражение в Афганистане и теперь хотят восстановить свою пошатнувшуюся репутацию.

«Репутация Соединенных Штатов на международной арене испорчена. Проводя совместные учения с украинскими военными и демонстрируя всяческую поддержку Киеву, Белый дом хочет доказать, что союзники могут по-прежнему рассчитывать на США, хотя ситуация в Афганистане показала обратное», — говорится в статье китайского издания, перевод которой на русский язык приводит информагентство «ПолитРоссия».

При этом, по мнению авторов, поддержка Вашингтона не пойдет на пользу Киеву, а наоборот поставит Украину на грань войны с Россией.

Если Украина разместит на своей территории американские вооружения, России придется ответить соответствующим образом, нарастив военный потенциал на своих границах. И в результате этой гонки вооружений, в регионе может произойти опасный конфликт.

Федеральное агентство новостей /

Кроме того, США, пытаясь противостоять Китаю и нагнетая обстановку, ставят под угрозу полномасштабной войны весь Азиатско-Тихоокеанский регион.

Таким образом, американцы применяют против России и Китая одинаковую стратегию, и те в ответ используют схожие методы борьбы, демонстрируя Западу свою военную мощь, чтобы удержать от необдуманных провокаций, заключают китайские эксперты.