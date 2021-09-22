Суд отказал в УДО экс-депутату, осужденному за убийство Старовойтовой

Дзержинский районный суд Петербурга отказал в условно-досрочном освобождении (УДО) бывшему депутату Госдумы Михаилу Глущенко, осужденному по делу об убийстве Галины Старовойтовой.

В мае 2015 года предприниматель, экс-депутат Государственной думы и один из лидеров Тамбовской ОПГ Глущенко получил 17 лет колонии строгого режима за соучастие в организации убийства Галины Старовойтовой. Она была застрелена в подъезде своего дома в Петербурге 20 ноября 1998 года.

В 2020 году осужденный уже пытался добиться УДО, но тогда не прошло две трети от назначенного ему срока. На момент подачи последнего ходатайства Глущенко оставалось отбыть в тюрьме пять лет и семь дней.