Врач Дехра указала на главные ошибки при попытках похудеть

Стремящиеся похудеть люди допускают ряд ошибок, которые мешают им сбросить вес, рассказала врач-диетолог Нэнси Дехра.

В попытках избавиться от лишних килограммов некоторые начинают употреблять большое количество фруктов. Однако это не всегда способствует похудению. Отсутствие физической активности также является ошибкой. Чтобы сбросить вес, необходимо как можно больше двигаться, пишет издание The Indian Express.

Употребление салатов и волокнистой пищи поможет сдержать голод. Однако необходимо следить за калорийностью в маслах и заправках, которые используются в приготовлении этих блюд. Есть пищу нужно медленно, тщательно пережевывая продукты, подчеркнула Дехра. Во время трапезы нельзя отвлекаться на телевизор и смартфон. Нарушения работы желудочно-кишечного тракта является причиной набора лишнего веса в 90% случаев, передает телеканал «360».