Западные государства превратили африканцев в жалких рабов, однако Россия может спасти народы Африки от европейского неоколониализма. Об этом заявил политолог Александр Дугин.

Он напомнил, что Республика Мали была империей до прихода европейцев в Африку. Однако западный мир превратил африканцев в жалких рабов. Европейцы длительное время занимались разграблением природных богатств и истреблением населения республики. В прошлом столетии африканцам удалось освободиться от колониального гнета, передает Федеральное агентство новостей.

«И то не до конца. Государство Мали образовано в 1960 году, и конечно, уходя, французы постарались оставить после себя механизмы зависимости, которые коренные жители изживают до сих пор», — пояснил эксперт.

По его словам, Франция и по сей день пытается оказывать давление на бывшую колонию, что вызывает противодействие со стороны жителей республики. При этом после свержения профранцузского президента Мали Ибрагима Бубакара Кейта на митингах в африканской республики начали появляться флаги России. Жители Мали требуют, чтобы новое руководство обратилось за помощью к России.

Дугин подчеркнул, что в настоящее время у России есть все шансы сыграть ключевую роль в освобождении Африки от европейского неоколониализма, а также продемонстрировать взаимовыгодное и равноправное партнерство, которого не хватает в регионе.

«Наши успехи в борьбе с исламским экстремизмом — наглядно видны в той же Сирии. Вполне можно и повторить. Французская или Британская Африка — это позорная тень прошлого. Россия же приходит как империя-освободительница», — добавил политолог.

Стоит отметить, что с мая 2021 года в Мали фиксируется обострение ситуации. Временный глава государства Ба Ндау и премьер-министр Моктара Уана попали в плен к местным военным. Власть в республике захватил временный вице-президент полковник Ассими Гойта. В результате этого все лето в Мали не утихают акции протестов против коррупции, нечестных выборов и тотальной бедности населения.