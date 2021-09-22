Белый дом: отозванный из США посол Франции вернется к работе на следующей неделе

Французский дипломат, отозванный из США, вернется в Соединенные Штаты Америки на следующей неделе. Об этом сообщили в Белом доме.

Французские власти отозвали послов в США и Австралии после информации о сделке AUKUS. Дипломаты вернулись в Париж для консультаций из-за разрыва оборонного контракта Канберрой.

В Соединенных Штатах отметили, что сотрудник диппредставительства продолжит работу в Вашингтоне со следующей недели.

Ранее американское руководство выразили сожаление из-за произошедшего. США будет стремиться к устранению разногласий во взаимоотношениях стран, уточнили в Белом доме.