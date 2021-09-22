Сборная России по мини-футболу переиграла Вьетнам в матче 1/8 финала ЧМ

Российская сборная по мини-футболу стала первым четвертьфиналистом чемпионата мира, обыграв в матче плей-офф вьетнамскую национальную команду.

Сборная России со счетом 3:2 переиграла Вьетнам в поединке 1/8 финала планетарного первенства, которое продолжается в Литве. Дубль в этом матче оформил Иван Чишкала. Еще один мяч сборной России забил Робиньо. Победа стала для команды Сергея Скоровича четвертой на планетарном первенстве. До этого сборная России выиграла все три матча группового этапа.

В четвертьфинале чемпионата мира подопечные Скоровича сыграют с победителем встречи Аргентина — Парагвай. Этот матч состоится 23 сентября. Аргентина является действующим победителем чемпионата мира по мини-футболу.