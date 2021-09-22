ФСБ опубликовала кадры ликвидации террористической ячейки в Екатеринбурге

Сотрудники Федеральной службы безопасности показали кадры задержания мигрантов, которые являлись участниками религиозно-экстремистской ячейки в Екатеринбурге

По данным силовиков, задержанные уроженцы Центральной Азии подозреваются в пропаганде идеологии международных террористических сообществ и склонении трудовых мигрантов к совершению террористических преступлений в России.

Во ходе обысков у задержанных были найдены и изъяты взрывчатые вещества весом около трех килограммов, а также иные доказательства, подтверждающие их контакты с лидерами террористических группировок. В отношении предполагаемых преступников возбуждено уголовное дело, сообщал ФАН.