Франция отказалась выходить из НАТО после ситуации с подлодками для Австралии

Власти Франции не рассматривают вариант выхода страны из НАТО, сообщила министр обороны страны Флоранс Парли.

Власти Австралии некоторое время назад отказались от договора на поставку французских подводных лодок. Канберра предпочла закупить не менее восьми атомных субмарин у США, также рассматривается временная переброска подлодок ВМС Великобритании в австралийские порты. На фоне этого Париж не планирует выходить из НАТО, рассказала Парли в ходе своего выступления в сенате.

«Следует ли выйти из НАТО, хлопнув дверью? Не думаю, что следует сделать такой шаг», — подчеркнула она.

На фоне отказа от контракта с подлодками Австралия объединилась в военный союз AUKUS с США и Британией. Основным полем деятельности был избран Индо-Тихоокеанский регион. Детали трехстороннего соглашения обсуждались во время саммита G7 втайне от президента Франции Эммануэля Макрона. В связи с ситуацией он принял решение обсудить произошедшее с американским коллегой Джо Байденом.