PLOS ONE: люди с нехваткой витамина D обладают повышенным риском получить диабет

Нехватка витамина D в организме человека в несколько раз увеличивает вероятность развития у него сахарного диабета.

Ученые из Калифорнийского университета в Сан-Диего и Сеульского национального университета два года изучали данные 903 пациентов, у которых не было сахарного диабета. В конечном итоге они обнаружили связь между этим опасным заболеванием и дефицитом витамина D.

«Исследование показало, что у людей с дефицитом витамина D вероятность появления диабета в пять раз выше, если сравнивать с теми, чей уровень этого вещества больше 50 нг/мл», — цитирует ученых журнал PLOS ONE.

Не так давно канадские ученые обнаружили, что авокадо крайне полезно для людей с диабетом. Дело в том, что в состав этого продукта входит так называемый авокаин, который обладает противораковыми свойствами, а также помогает остановить развитие диабета второго типа, сообщает телеканал «360».