В Лондоне скончался автор музыки к программе «Кто хочет стать миллионером?»

Британский музыкант Мэттью Стрэкан, прославившийся созданием саундтрека к шоу «Кто хочет стать миллионером?», умер в Лондоне на 51-м году жизни, сообщает издание The Sun.

Сегодня на пульт экстренных служб поступил вызов о необходимой медицинской помощи в доме Стрэкана, расположенном в западном предместье Лондона Туикенем. Прибывшие врачи успели только констатировать смерть известного композитора.

Представители Скотланд-Ярда отметили, что гибель музыканта при внешнем осмотре не имеет криминального характера. Точная причина произошедшего станет ясна после проведения вскрытия и ряда анализов.

Мэттью Стрэкан создавал музыку для телевизионных программ Question Time и Winning Lines, а также для сериала «Детективы» (1993-1997). Его произведения звучат в таких фильмах, как «Миллионер из трущоб» (2008) и «Мой мальчик» (2002). За свою карьеру Стрэкан получил 12 премий Американского общества композиторов, авторов и издателей.