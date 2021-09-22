Социолог Шугалей предупредил о трудностях при создании нового правительства в Афганистане

Афганистан устал от войны, однако противоречий во время формирования правительства страны не избежать, считает социолог, глава Фонда защиты национальных ценностей Максим Шугалей.

В комментарии для «ПолитРоссии» ученый отметил, что в данный момент Афганистан находится в тяжелом положении, так как годы войны его измотали. Поэтому стороны, которые имеют противоречия внутри государства, скорее предпочтут договариваться, а не воевать.

«Все в Афганистане устали от войны. Сейчас «Талибан»1 (террористическая организация, запрещенная в РФ) держит под контролем всю страну. Надеюсь, состояние войны, которое длилось многие десятилетия, приведет к пониманию того, что худой мир лучше доброй ссоры», — подчеркнул Шугалей.

При этом социолог предупредил, что просто избавиться от имеющихся противоречий не получится. В частности, это касается перспектив, связанных с созданием инклюзивного правительства. По его словам, невозможно сразу же создать вещь, которая всем понравится. Однако глава ФЗНЦ надеется, что талибы все-таки смогут удержать страну от гражданской войны.

1 Террористическая организация, деятельность которой запрещена на территории Российской Федерации