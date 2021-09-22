Польша и Эстония оконфузились из-за «наследия советской оккупации»

Польша и Эстония, которые так любят жаловаться на «советскую оккупацию», неожиданно для себя выяснили, что лишь доставшееся им от СССР наследство в виде угольных и сланцевых электростанций спасет их от замерзания предстоящей зимой, и кинулись это наследство защищать от нападок Брюсселя.

Об этом сообщает газета «Взгляд», отмечая, что власти Эстонии, столкнувшись с резким подорожанием электроэнергии до 160 евро за мегаватт-час и не имея никаких других идей по поводу того, как справится с этой проблемой, кинулись расконсервировать построенные в советский период в городе Нарва сланцевые электростанции.

И хотя дальнейший рост цен на электроэнергию удалось остановить, стоимость электричества для потребителя остается достаточно высокой, потому, что три четверти этой цены составляют налоги на окружающую среду и выбросы углекислого газа.

До 2018 года, напоминает автор материала, Эстония, не забывая ругать Советский Союз, спокойно пользовалась советскими электростанциями. Сланцевый сектор в те годы давал работу 14 тысячам человек и обеспечивал выплаты в бюджет страны 122 миллионов евро, составляя 4-5 % от ВВП Эстонии.

Но в начале 2019 года из-за резкого подорожания международных квот на выбросы СО2 Эстония резко сократила объемы вырабатываемой на электростанциях Нарвы электроэнергии. Хотя на тот момент власти Эстонии смотрели на ситуацию спокойно, уверенные в том, что к 2030 году все потребности страны в электроэнергии будут покрываться за счет прогрессивных и безупречных с экологической точки зрения способов выработки энергии.

«Морские ветропарки стали намного более конкурентоспособными с точки зрения технологии. В Эстонии хорошие возможности для их строительства. С точки зрения реализации стратегии – из чего мы будем производить электричество через пять лет – произошли резкие изменения. Скажем сегодня громко, что к 2045-му Eesti Energia станет нейтральной по углероду», — обещал глава эстонской компании-монополиста в энергетической области Хандо Суттер.

pixabay.com /

Однако, к осени 2021 года ситуация резко изменилась и выяснилось, что «зеленая энергетика» не в состоянии покрыть все потребности населения и промышленности.

Как заявил по этому поводу латвийский журналист Юрий Алексеев, пока Европа давила на соседние с Эстонией страны заставляя из сокращать использование «вредного для экологии» угля, эстонцы были спокойны, так как им Бог послал горючие сланцы, а Советский Союз построил несколько сланцевых электростанций. Поэтому Эстония поглядывала на соседей с чувством превосходства, уверенная в том, что ей всегда будет хватать и тепла, и энергии. Однако еврочиновники в конце концов обратили внимание и на сланцы, заявив, что этот вид топлива очень вредит экологии.

«Эстонцам поставили условие: надо кончать с вашими сланцами. Время пришло. Эстонцы озаботились: а чем же мы теперь будем греться и освещаться? А чем хотите, ответил Евросоюз, не наши проблемы», — описывает ситуацию Алексеев.

При этом политолог Александр Носович напоминает, что в результате рекордного роста цен на энергоносители в 2021 году, Эстония на только не закрывает сланцевые производства, что предполагалось планом Eesti Energia, но и наоборот наращивает долю горючих сланцев в своей энергетике, возвращая в строй закрытые ранее сланцевые электростанции.

Хотя в свое время, подчеркивает Носович, выходя из СССР, Эстония провозгласила борьбу с якобы загрязняющими природу «советскими монстрами», заявив, что ей вообще не нужна «грязная советская энергетика», так как потребности республики могут быть полностью обеспечены за счет возобновляемых источников энергии – солнца, ветра и морских волн.

«Однако теперь кризисная ситуация на энергорынке вынуждает возвращаться к «наследию оккупации», ценность фундаментальности и надежности которого доказывается самой жизнью. Ветряки, солнечные батареи, энергия морских волн – все как корова языком слизала, — отмечет Носович. — Есть фундаментальный запрос населения и предприятий Эстонии на снижение стоимости электроэнергии – и есть фундаментальная советская энергетика горючих сланцев, которая единственная способна удовлетворить этот спрос».

Как оказалось, от цены на электричество зависит не только экономика Эстонии, но и социально-политическая стабильность страны. Поэтому власти отложили в сторону модные прожекты «зеленой энергетики» и вернулись к тому, от чего так лихо отказывались на заре своей независимости – к использованию советских электростанций.

pixabay.com /

Похожие процессы переживает и Польша, которую суд Евросоюза приговорил к ежедневному штрафу в полмиллиона евро за отказ остановить добычу угля на шахте «Туров», расположенной поблизости от польско-чешской границы. Именно чехи пожаловались на Польшу в суд, заявив, что шахта вредит экологии и от ее работы страдают жители чешских населенных пунктов, расположенных в приграничных районах.

Поляки, однако, считают, что они вправе обеспечивать энергетическую безопасность своей страны так, как считают нужным. А добываемый на шахте «Туров» уголь является единственными источником энергии и тепла для города Богатыня.

«Никакие решения суда ЕС не могут вторгаться в вопросы, связанные с основами безопасности стран-членов. Энергетическая безопасность принадлежит именно этой области», — подчеркнули в Варшаве.

Хотя какое-то время назад, Польша, известная в Евросоюзе своим «бунтарством», все же была вынуждена пойти на поводу у Брюсселя и согласилась взять курс на «зеленую» энергетику.

В рамках этого курса Польше, больше 60% энергетики которой является именно угольной, придется отказаться о использования каменного угля и закрыть угольные электростанции.

Федеральное агентство новостей / Виктор Сухоруков

В связи с этим поляки уже сейчас испытывают тревогу в преддверии отопительного сезона и ожидают двукратного роста цен на электроэнергию.

В этих условиях решение Европейского суда о колоссальном ежедневном штрафе за продолжение добычи угля вызвало в Польше колоссальное возмущение.

«Это даже не шантаж! Это судебный разбой и кража среди бела дня. Вы не получите ни цента», — заявил по этому поводу замминистра юстиции Марцин Романовский.

Ирония судьбы, как отмечает газета «Взгляд», заключается в том, что еще недавно Евросоюз планировал в течение ближайших десяти лет полностью отказаться от использования угля, а теперь, в условиях кризиса, спрос на уголь резко вырос, что повлекло за собой подорожание этого вида топлива.

А стремление европейских чиновников навязать странам ЕС «зеленую» энергетику, которая не только не в состоянии покрыть нужды в электроэнергии тяжелой промышленности, но и не обеспечивает необходимым количеством энергии даже население этих стран, выглядит чистым безумством.