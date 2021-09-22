Крымский политик Фикс заявил о несамостоятельности МИД Турции в вопросе выборов в Крыму

Заявление турецкого МИД о непризнании думских выборов в Крыму обусловлено тем, что Анкара пошла на поводу у Киева, заявил вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс.

Министерство иностранных дел Турции ранее обнародовало заявление, в котором указало, что выборы депутатов Госдумы в Крыму не имеют для Анкары юридической силы, поскольку страна не признает российский статус полуострова.

«Мне кажется, что Турция пошла на поводу у Украины, и министр иностранных дел показал себя не самостоятельным политиком, а подверженным влиянию со стороны Украины», — отметил Фикс.

Крымский парламентарий подчеркнул, что Москва в очередной раз увидела непостоянство турецкого руководства, которое привыкло называть себя стратегическим партнером России, но в то же время подкладывать Кремлю «подленькую штучку», передает слова политика издание NEWS.ru.