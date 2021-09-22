Только 49% зарегистрированных избирателей считают, что у президента США Джо Байдена достаточно «психического здоровья», чтобы занимать столь высокую и ответственную должность, показывает свежий опрос телеканала Fox News.

Респондентов спрашивали: «Как вы думаете, хватит ли у Джо Байдена психического здоровья, чтобы эффективно работать президентом, или нет?». Около 49% сказали — «Да», 48% ответили — «Нет». Остальные опрашиваемые от ответа воздержались.

Неделю назад высокопоставленный член Комитета по международным отношениям и сенатор Джеймс Риш также косвенно усомнился в умственных возможностях американского президента и задался вопросом, кто принимает решения в Белом доме, после того, как Байдена в очередной раз отключили от эфира, оборвав на полуслове.

«Кто несет ответственность за это? Кто принимал решения? Байден даже не может ничего сказать без того, чтобы кто-то в Белом доме не подвергнул его цензуре или не прервал его. <…> Это акт кукловода, если хотите», — заявил сенатор.

Global Look Press / Michael Reynolds - Pool / Consolidated News Photos

Ранее стало известно, что сотрудники Службы пограничного контроля США совместно с неравнодушными правыми активистами взяли на себя задачу достроить «стену Трампа» во что бы то ни стало, несмотря на отсутствие поддержки от Белого дома.