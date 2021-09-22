Олигархи, «российский след» или инсценировка. Кому понадобилось убивать советника Зеленского

Около 10:00 мск недалеко от села Лесники в Киевской области на советника президента Украины Владимира Зеленского и его ближайшего соратника Сергея Шефира было совершено покушение. Неизвестный выпустил из автоматического оружия по автомобилю около 18 пуль.

Как сообщил в Telegram-канале депутат Верховной рады от правящей партии «Слуга народа» Евгений Шевченко, Шефир не пострадал, огнестрельное ранение получил его водитель. Главный врач поликлиники «Феофания» Игорь Семенов оценивает его состояние как стабильное.

Машина марки Audi A8 была припаркована возле супермаркета АТБ, который расположен на повороте на Лесники по Новообуховской трассе. Именно туда удалось доехать раненному водителю Шефира после случившегося и вызвать экстренные службы

В МВД Украины сообщили, что ведется розыск подозреваемых, объявлен план «Перехват». По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное убийство», сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

При этом обстрел пока квалифицируется как «покушение на убийство двух и более лиц». К расследованию подключились специалисты СБУ.

На месте происшествия правоохранители продолжают искать гильзы от патронов. В свою очередь кинологи прочесывают лесную посадку, откуда был обстрелян автомобиль Шефира.

Кто же стоит за покушением на давнего друга Зеленского?

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Цель — Зеленский

На брифинге МВД Сергей Шефир раскрыл подробности случившегося. По его словам, водитель вел себя «героически»: несмотря на полученные ранения, он ускорился и поехал дальше. Скорую помощь они остановили «прямо на дороге».

«Было жутковато. Тут же я позвонил в полицию, министру МВД, тут же сообщил, куда следует. Правоохранительные органы сработали очень оперативно, быстро подобрали», — отметил он.

Истинной целью киллеров Шефир видит не себя, а самого Зеленского. По его мнению, покушение могли совершить, чтобы воздействовать на морально-психологическое состояние украинского лидера.

«Покушение было совершено с целью запугивания высшего эталона власти, но надо понимать, что президент Владимир Александрович у нас очень волевой человек, стержневой, его не запугаешь. Он выбрал правильный путь, идет своей дорогой, народ его поддерживает», — отметил Шефир.

president.gov.ua / Офис Президента Украины

Сам Зеленский заявил, что не знает, кто мог бы стоять за преступлением, однако пригрозил «сильным ответом». Он подчеркнул, что покушение на советника никак не влияет на прочность его команды. Администрация продолжит бороться с криминалитетом и организованными группировками.

«Передавать мне привет обстрелами из леса по автомобилю моего друга — это слабость, а вот ответ будет сильным», — пообещал президент Украины.

Официальные версии

Глава МВД Украины Денис Монастырский выразил уверенность, что целью покушения на Шефира было именно его убийство, а не попытка напугать. На данный момент следствие рассматривает три основные версии.

«В связи с государственной деятельностью потерпевшего с целью давления на высшее руководство государства; с целью дестабилизации политической ситуации в нашем государстве. В том числе рассматривается версия участия спецслужб иностранных государств», — указал глава Нацполиции Игорь Клименко.

facebook.com / Національна поліція України

Российский след и олигархи

Глава «Слуги народа» Давид Арахамия выразил мнение, что покушение может быть местью контрабандистов и криминальных авторитетов, а также вмешательством со стороны России.

«Может быть, что это российский след, потому что в последнее время <...> очень активная антироссийская риторика, и мы тоже не можем исключать такой вопрос», — не сомневается Арахамия.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков констатировал, что эта версия «не имеет ничего общего с реальным положением дел». По его словам, на Украине всегда ищут «российский след» — что бы ни произошло.

Агентство городских новостей Москва / Игорь Иванко

«Конечно, это не имеет ничего общего с реальным положением дел. Это скорее признаки действительно такого, знаете, излишне экзальтированного эмоционального состояния», — убежден Песков.

В свою очередь советник главы Офиса президента Михаил Подоляк связал преступление с противодействием политике Зеленского по борьбе с олигархами. Речь идет о неотложном президентском законопроекте, который признает олигархами лиц, имеющих влияние на экономику, политику и СМИ.

Инсценировка

Однако источники «Страна.ua» обратили внимание на то, что обсуждение этого законопроекта должно было состояться в Верховной раде вскоре после инцидента. При этом ряд депутатов открыто выступал против документа в его нынешнем формате, включая самого Шефира.

«Многие думают, что это [покушение — прим. ред.] инсценировка, чтобы побудить нас голосовать за закон про олигархов, за изменения в Налоговый кодекс, а потом и за отставку Разумкова», — отметил источник издания.

president.gov.ua / Пресс-служба президента Украины

На возможность инсценировки указывает и тот факт, что в последнее время Шефир начал конфликтовать по ряду вопросов не только с Офисом президента, но и с самим Зеленским. А накануне муссировались слухи о том, что основатель и директор «Студии Квартал-95» якобы «резко потерял во влиянии в окружении главы государства».

Примечателен и другой факт. Почти все пули, выпущенные преступником, попали в водительскую дверь, тогда как сам Шефир сидел на заднем сидении. В «Слуге народа» утверждают, что советник Зеленского сам часто ездил за рулем, а потому киллеры и целились в эту точку.

Однако источники «Страна.ua» эту информацию опровергают. По их данным, на работу и с работы Шефир ездил практически постоянно с водителем.

Сам же Шефир называет «идиотскими» версии о том, что нападение связано с конфликтами внутри команды Зеленского.