Политолог Марков допустил участие неофашистов в покушении на помощника Зеленского

Покушение на первого помощника президента Украины Владимира Зеленского Сергея Шефира могло быть связано как с политикой, так и с бизнесом, заявил политолог Сергей Марков.

По словам эксперта, одной из версий случившегося могло стать недовольство местных олигархов, у которых Зеленский попытался «отжать» бизнес. Так предприниматели могли попытаться защитить свою собственность, заказав покушение на ближайшего помощника президента.

Вторая версия Маркова — это активизация неофашистских группировок. Радикалы могли использовать нападение в качестве «последнего предупреждения» для самого Зеленского. Не исключено, что следующая атака будет направлена против лидера страны.

Политолог добавил, что вся эта ситуация могла быть инсценировкой. Имитация покушения на Шефира могла быть сделана с целью оправдать репрессии Зеленского, передает телеканал «360».