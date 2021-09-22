Путин запланировал встречу с лидерами думских фракций на 25 сентября

Президент России Владимир Путин проведет встречу с главами политических партий в ближайшие дни. Об этом сказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Мероприятие запланировано на 25 сентября. Глава государства пообщается с представителями фракций Госдумы восьмого созыва, сказал Песков в комментарии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что встречу хотели провести в пятницу, 24 сентября. Однако затем ее перенесли. Переговоры пройдут в онлайн-формате.

Центризбирком уже распределил мандаты между партиями Госдумы. «Единая Россия» получила 324 места в парламенте, КПРФ — 57, ЛДПР — 21, «Справеливая Россия — За правду» — 27, «Новые люди» — 13.