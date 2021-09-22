Политолог Александр Дудчак рассказал насколько интересен вариант с инвестициями в Украину инвесторам из США

Владимир Зеленский не перестает «привлекать» американский бизнес к инвестициям в Украину. Президент считает, что инвестиции пригодятся для «трансформации» страны.

«Очень рассчитываем на поддержку партнёров, прежде всего США, что позволит нам осуществить трансформацию в короткие сроки. Призываю вас присоединиться к реализации этого плана», — сообщает украинский лидер.

Приоритетное направление дальнейшего сотрудничества Киева и Вашингтона — это сотрудничество в экономической сфере, считает Зеленский. Но на сколько американскому бизнес-сектору действительно выгодно инвестировать в Украину? Своим мнением на этот счёт с изданием PolitOnline поделился экономист, кандидат экономических наук, политолог Александр Дудчак.

«В долгосрочной перспективе те, кто организовывал госпереворот и всё, что происходит на Украине сейчас, получат свою прибыль. Уже, в принципе, получают: выкачивают из Украины ресурсы, в глобальном масштабе передвигают массы рабочей силы в пределах континента», — рассказывает Дудчак.

Возвращаясь к вопросу инвестиций: обычному инвестору «заходить» в страну, которая не знает, как она будет развиваться завтра, и не может сформулировать четкие «правила игры», нет никакого смысла.