В МИД России осудили манипуляции США с выдачей виз дипломатам

Американская сторона оказывает давление на другие страны. Для этого США используют визы, рассказали в Министерстве иностранных дел РФ.

Вашингтон отказал в выдаче визы главе комитета Госдумы по международным делам Леониду Слуцкому. Планировалось участие российского дипломата в мероприятиях Генеральной Ассамблеи ООН. Однако отрицательный ответ Соединенных Штатов не позволил ему присутствовать на ГА международного объединения.

В МИД РФ осудили действия США. Американская сторона злоупотребляет привилегией нахождения штаб-квартиры ООН в Нью-Йорке, подчеркнули в ведомстве. Отказ в выдаче визы в таком случае является нарушением международного права, добавили в министерстве.