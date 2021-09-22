Макрон в среду проведет переговоры с Байденом по поводу деятельности союза AUKUS

Телефонные переговоры президента Франции Эммануэля Макрона с американским коллегой Джо Байденом ожидаются до конца дня в среду.

О готовящихся переговорах сообщил журналистам официальный представитель французского правительства Габриэль Атталь. По его словам, на заседании кабмина Макрон заострил внимание на том, что создание альянса AUKUS помешало Парижу реализировать проект по поставке Австралии 12 подлодок. Канберра предпочла передать контракт США.

«Следующим этапом станет телефонный разговор президента с его американским коллегой Джо Байденом. Этот разговор ожидается сегодня», — заявил в среду Атталь.

На прошлой неделе главы США, Британии и Австралии заявили, что подписали соглашение о формировании оборонного альянса AUKUS. Париж назвал его создание предательским ударом в спину от союзников, а военные эксперты полагают, что новый союз имеет довольно четкую антироссийскую и антикитайскую направленность.