Член Совфеда Ковитиди вспомнила историю Техаса после заявлений Эрдогана о Крыме

Позиция Турции по принадлежности Крыма изменится, уверена сенатор Совета Федерации Ольга Ковитиди.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что официальная Анкара не признает думские выборы в Крыму. Согласно его высказываниям, результаты голосования не имеют юридической силы в республике. Власти региона не считают полуостров российским.

В беседе с журналистами NEWS.ru член Совфеда Ковитиди отметила, что после слов Эрдогана вспомнила историю американского штата Техас. Когда-то эта территория была под контролем Мексики, но время она обрела автономию.

«США приняли Техас в свой состав в качестве отдельного штата. Это единственный штат, ставший частью США в качестве независимого государства. И Мексика до сих пор не согласна с этим. Однако потом было и признание», — рассказала сенатор.

Аналогичный исход ждет и крымскую историю. Рано или поздно зарубежные страны признают этот регион российским, подытожила Ковитиди.