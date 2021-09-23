Правая партия в Чехии хочет добиться референдума о членстве страны в ЕС и НАТО

Чешская правоцентристская партия «Свобода и прямая демократия» поднимет вопрос о членстве страны в ЕС и НАТО. С таким заявлением выступил председатель движения Томио Окамура после встречи с президентом Чехии Милошем Земаном, передает ТАСС.

«Я сказал господину президенту, что обязательным условием для нас, если встанет вопрос о нашем участии в новом правительстве, является принятие закона о референдуме, предусматривающего возможность голосования по вопросу выхода [республики] из Евросоюза и, возможно, НАТО. Без выполнения данного условия мы не будем рассматривать свое участие в кабмине», — сообщил Окамура.

Также политик отметил, что президент Милош Земан разделяет его позицию по вопросу членства Чехии в НАТО и ЕС.

«У господина президента оно [условие] не вызвало возражений. Он тоже является сторонником референдума», — рассказал Окамура.

Социологические опросы показали, что «Свобода и прямая демократия» может набрать на предстоящих парламентских выборах до 10% голосов. Эксперты считают, что в грядущей политической гонке наибольшими шансами обладает партия чешского бизнесмена Андрея Бабиша — АНО («Акция недовольных граждан»). Также они прогнозируют, что между центристской АНО и правой «Свобода и прямая демократия» может сформироваться коалиция, что повысит шансы обеих партий на получение мест в парламенте Чехии.

Ранее во Франции, на фоне создания трехстороннего альянса США, Великобритании и Австралии AUKUS и срыва постройки подводных лодок, был поднят вопрос о членстве страны в НАТО.