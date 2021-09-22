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Социолог Филиппов оценил намерения Беглова по развитию транспортной системы Петербурга

Социолог Филиппов оценил намерения Беглова по развитию транспортной системы Петербурга

Планы губернатора Петербурга Александра Беглова улучшить транспорт в городе выведут Северную столицу на новый уровень, уверен социолог и независимый аналитики Алексей Филиппов.

Не так давно губернатор Северной столицы Александр Беглов заявил о намерениях изменить транспортную систему города. Градоначальник считает важным обновить транспортный состав. Также в ближайшие годы в Петербурге начнут появляться новые дороги и развязки. Особое внимание Беглов хочет уделить общественному транспорту города, сделав его безопасным для экологии.

По мнению социолога Алексея Филиппова, губернатор города на Неве активно вкладывается в человеческий капитал. Однако для того, чтобы в полной мере осуществить задуманное, ему нужно будет провести серьезную модернизацию транспорта в городе, считает он.

«Развитие городской транспортной инфраструктуры — одно из приоритетов Александра Беглова», — цитирует его Федеральное агентство новостей.

Транспортная инфраструктура играет важную роль в экономическом развитии любого города, уверен Филиппов. После того как Беглов воплотит в жизнь свой проект, другие города России возьмут пример с Петербурга, заявил он.