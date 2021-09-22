Градус снижается. Как коронавирус поделил рынок алкоголя в РФ на «до» и «после»

Алкогольному гиганту «Белуга Групп» (Beluga Group, один из самых крупных производителей ликероводочных изделий в РФ) коронавирусный застой прошлого года сыграл на руку: засев дома, россияне стали чаще употреблять горячительные напитки.

Недолго думая, функционеры компании приняли решение о расширении производственных мощностей. В марте группа объявила о покупке 88,5% акций АО «Спиртзавод Чугуновский» в Нижегородской области – производителя спиртов класса «Альфа» и «Люкс», а также побочной продукции, которой пользуются, к примеру, парфюмерные предприятия.

Прибыль компании и без этого росла вполне уверенными темпами. К примеру, за первую половину 2021 года «Белуга» заработала 1,2 миллиарда рублей, что ровно в два с половиной раза больше аналогичного показателя прошлого года (460 миллионов рублей). Чистая выручка компании составила 30,8 миллиарда рублей.

После приобретения большей части акций «Чугуновского», рассуждает консультант и эксперт по алкоголю Евгений Аристов, «Белуга Групп» укрепит свое положение на рынке. Прибыль компании растет за счет комплексного подхода – руководство не концентрируется отдельно на экспорте или внутреннем рынке.

«Прибыль компании будет расти. Рост потребления алкоголя по стране – главный фактор. "Белуга" работает по всем направлениям, компания постоянно развивается и хорошо себя чувствует в финансовом плане. Пока я не вижу никаких причин для снижения объемов продаж. Я бы даже не сказал, что у "Белуги" сейчас есть какая-то прямая конкуренция на российском рынке. Это сплав производства собственного продукта и импорта, что всегда удобно», — считает Аристов.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

Впрочем, против коронавирусной пандемии сыграл более долгоиграющий фактор – россияне стали намного меньше употреблять водочную продукцию.

Компания Александра Мечетина, прославившаяся во многом благодаря знаменитой суперпремиальной водке Beluga (а также таким маркам, как «Мягков», «Беленькая» и «Архангельская»), не могла не заметить столь ощутимых потерь.

Несмотря на постепенный отказ от крепких напитков, продажи «Белуги» продолжают расти, обращает внимание член попечительского совета Союза виноградарей и виноделов России, судья международных дегустационных конкурсов Денис Руденко.

«Последняя статистика продаж, которую я видел, показывает, что основная доля роста приходится на слабоалкогольные напитки, — рассказал эксперт. — По крепкому алкоголю прироста почти нет. Но я думаю, что это просто очередной этап развития, потому что "Белуга Групп" активно растет и развивается в сырьевом плане и в плане различных активов. Думаю, что это очередной естественных шаг в развитии компании».

Эксперт Российского института стратегических исследований (РИСИ), кандидат экономических наук Михаил Беляев поспешил напомнить, что бесконечно растущих рынков не существует, тем более среди опытных бизнес-игроков в сфере алкоголя. В этой части в пользу «Белуги» выступает ее собственный бренд. Не зря продукцию компании все активнее закупают в Великобритании, Израиле, США, Германии и Австралии.

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Цифры говорят сами за себя: экспортные показатели в первой половине 2021 года оказались на 61% выше прошлогодних.

«Бренд, репутация и маркетинговая политика компании "Белуга Групп" позволяют ей расширять свое присутствие на рынке, который не совсем склонен к расширению и двигается в этом направлении скромными темпами. <…> Если эта целенаправленная политика руководства будет продолжаться в будущем, можно предвидеть перспективы дальнейшего развития компании. Тем более цены на продукцию снижаться не будут, особенно на премиальную», — подвел итог Михаил Беляев.

Постепенный уход в сторону слабоалкогольной продукции экспертное сообщество объясняет «повальной автомобилизацией населения» и повышенным вниманием к проблемам здоровья.

Ранее председатель правления «Белуга Групп» Александр Мечетин в интервью газете «Коммерсантъ» сообщал, что на этом фоне компания вскоре будет отдавать приоритет более элитным крепким напиткам — джину Green Baboon и рому собственного производства Devil’s Island.