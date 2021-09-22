Билл Гейтс попросил прощения за связи со знаменитым американским педофилом

Основатель корпорации Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс не смог ответить на вопрос о его связях с осужденным американским педофилом Джеффри Эпштейном. Заминка произошла во время интервью Гейтса с ведущей Джуди Вудрафф на телеканале PBS, сообщает FoxNews.

Журналистка пыталась узнать о количестве встреч, которые знаменитый миллиардер провел с педофилом из высших вашингтонских кругов. Гейтс заявил, что «сожалеет» об этих встречах, но также добавил, что неоднократно встречался с Эпштейном только потому, что у него были связи с людьми, которые могли поспособствовать его проектам в сфере глобального здравоохранения.

«Эти встречи были ошибкой. Они не привели к тому, что он хотел, и я был вынужден их прервать. Вы знаете, это произошло очень давно, поэтому в этом нет ничего нового», — уклонился Гейтс от ответа, так и не указав количество встреч.

Он добавил, что «очень гордиться» своей деятельностью в сфере благотворительности, однако окончательно ушел от вопроса, ударившись в рассуждения о милосердии.

Ранее стало известно, что фонд Гейтса выделил 1,4 млрд долларов на сокращение населения Земли.