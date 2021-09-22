Политика Общество Экономика Происшествия Дайджест Армия Лента новостей

Билл Гейтс попросил прощения за связи со знаменитым американским педофилом

Билл Гейтс попросил прощения за связи со знаменитым американским педофилом

Основатель корпорации Microsoft, миллиардер и филантроп Билл Гейтс не смог ответить на вопрос о его связях с осужденным американским педофилом Джеффри Эпштейном. Заминка произошла во время интервью Гейтса с ведущей Джуди Вудрафф на телеканале PBS, сообщает FoxNews.

Журналистка пыталась узнать о количестве встреч, которые знаменитый миллиардер провел с педофилом из высших вашингтонских кругов. Гейтс заявил, что «сожалеет» об этих встречах, но также добавил, что неоднократно встречался с Эпштейном только потому, что у него были связи с людьми, которые могли поспособствовать его проектам в сфере глобального здравоохранения.

«Эти встречи были ошибкой. Они не привели к тому, что он хотел, и я был вынужден их прервать. Вы знаете, это произошло очень давно, поэтому в этом нет ничего нового», — уклонился Гейтс от ответа, так и не указав количество встреч. 

Он добавил, что «очень гордиться» своей деятельностью в сфере благотворительности, однако окончательно ушел от вопроса, ударившись в рассуждения о милосердии. 

Ранее стало известно, что фонд Гейтса выделил 1,4 млрд долларов на сокращение населения Земли.