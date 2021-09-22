В Петербурге из-за нарушений отменили итоги голосования на выборах в ГД на семи участках

Итоги голосования на выборах в Госдуму в Санкт-Петербурге были отменены на некоторых участках. Об этом заявил член городской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.

Сообщается, что недействительными признали результаты голосования на семи участках. Причиной стали нарушения.

Выборы в Госдуму прошли с 17 по 19 сентября. За процессом следили около 250 тыс. наблюдателей. Барьер в 5% голосов преодолели партии «Единая Россия», КПРФ, ЛДПР, «Справедливая Россия — За Правду», а также «Новые люди».

Ранее стало известно, что Центризбирком России опубликовал официальные данные по распределению мест в Госдуме VIII созыва.