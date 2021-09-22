«Это цинизм». Джаралла оценил решение Киева перевести крымско-татарский язык на латиницу

Украинские власти утвердили переход алфавита крымско-татарского языка с кириллицы на латиницу. Решение было принято на заседании кабинета министров 22 сентября.

Полный процесс «латинизации» для крымских татар должен завершиться к началу осени в 2025 году. Сейчас уже известно, что обновленный алфавит будет состоять из 31 буквы.

Власти Киева объяснили отказ от кириллицы тем, что латиница, по их мнению, больше соответствует фонетике тюркских языков.

Однако крымский политолог Владимир Джаралла нашел другое объяснение постановлению украинского правительства. В беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» эксперт сообщил, что критерий для подобных шагов, как правило, всегда один и тот же:

«Быть как можно дальше от России».

Кроме того, с точки зрения науки и методологии, рассуждает политолог, смена алфавита станет «сильнейшим ударом» по развитию крымско-татарского языка.

Федеральное агентство новостей / Денис Машкин

Если же рассматривать вопрос с политической стороны, то украинские власти поступают «абсолютно цинично и пренебрежительно». Джаралла указал, что постановление принимается в отношении национального меньшинства, которое требует к себе значительно внимания. Но правительство Украины будто занимает позицию «нас это не касается, это проблемы других» и поэтому не стоят внимания.

«Перед нами весьма циничное, проблемное и конфликтное решение, пренебрегающее интересами людей», — подчеркнул собеседник «ПС».

Ранее на Украине поднимали вопрос и о переходе государственного языка на латиницу. Но политолог Даниил Богатырев предостерег киевские власти от подобных решений, поскольку это чревато полным слиянием украинского языка с польским.