Экс-депутат Рады Герман раскритиковала заявления Зеленского по «Железному куполу»

Обещание президента Украины Владимира Зеленского о покупке Киевом систем «Железный купол» вряд ли сбудется. Об этом заявила экс-депутат Верховной рады Анна Герман.

Бывший парламентарий прокомментировала высказывание главы государства о перспективах установки американского вооружения на территории Украины. Зеленский уверен, что его недавняя поездка в Соединенные Штаты принесет «серьезные результаты».

«Помните фильм "Место встречи изменить нельзя"? Помните фразу: "Ты на руки-то его погляди"?» — сказала бывший депутат, комментируя высказывание украинского лидера.

Политик, вспомнив сцену из знаменитой кинокартины, подчеркнула, что высказывание президента не имеет под собой почву. По мнению киевских властей, системы противовоздушной и противоракетной обороны, включая батарею «Железный купол», якобы пойдут на пользу стране и обеспечат защиту важных инфраструктурных объектов.

Владимир Зеленский прибыл 21 сентября на сессию Генассамблеи ООН, которая проходит в Нью-Йорке. В ходе визита он провел встречу с американскими бизнесменами. Глава государства призвал предпринимателей инвестировать в Украину. По его словам, сейчас в стране происходят масштабные трансформации по внедрению европейских и евроатлантических стандартов.