Политолог Голованов указал на «душевный» нюанс в отношениях Путина с новым канцлером ФРГ

Преемнику канцлера ФРГ Ангелы Меркель придется столкнуться с неожиданными сложностями при выстраивании диалога с президентом России Владимиром Путиным.

На особый характер диалога Берлина и Москвы по линии Путин — Меркель указал политолог Михаил Голованов в беседе с «Лентой.ру». Отношения президента России и главы немецкого кабмина были особыми: Меркель стояла у руля ФРГ на протяжении почти двух десятилетий, и за это время ее отношения с Путиным стали гораздо более «душевными», чем у любого из западных лидеров. Именно «душевный» нюанс в диалоге государств будет преемнику «вечного канцлера» вернуть сложнее всего, указал Голованов.

«Они ходили по одним и тем же улицам, читали одни и те же газеты», — объяснил близость политиков эксперт.

Голованов напомнил, что Меркель владеет русским языком, а Путин знает немецкий. У национальных лидеров было немало точек соприкосновения, благодаря которым диалог всегда удавалось перевести в конструктивное русло.

С другой стороны, продолжил Голованов, у наиболее вероятного следующего главы кабмина ФРГ — лидера СДПГ Олафа Шольца — такой связи нет. Однако она не помешает политикам обсуждать вопросы социального, экономического и политического сотрудничества Москвы и Берлина, а значит, большого повода для беспокойства нет, резюмировал политолог.