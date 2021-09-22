Тренер «Ротора» Хохлов подал в суд на Facebook из-за «оскорбительной» фамилии

Главный тренер волгоградского футбольного клуба «Ротор» Дмитрий Хохлов подал в суд на корпорацию Facebook, передает издание «Октагон». Бывший игрок сборной России недоволен тем, что соцсеть расценивает его фамилию как «пренебрежительное наименование украинцев».

Хохлов посетовал: из-за подобных алгоритмов он не может пользоваться ни Instagram, ни Facebook. Главный тренер «Ротора» также намерен получить компенсацию за моральный вред.

«Мне много людей позвонили и сказали, что при любом упоминании блокируется фамилия. А они попадают в бан на неделю. Впервые мы это заметили в конце этой весны», — приводит его слова «Октагон».

Уточняется, что Хохлов подал иск в Солнцевский районный суд Москвы в июле, в начале сентября состоялось предварительное заседание по делу.

С 2015 года администрация Facebook стала активно блокировать русскоязычных пользователей, которые использовали в своих записях слово «хохол». По мнению компании, этот термин сопоставим с неполиткорректным «ниггер».