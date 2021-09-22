Организаторы чемпионата мира 2022 по волейболу показали талисман турнира

Организаторы чемпионата мира по волейболу, который пройдет в России в 2022 году, представили официальный талисман турнира. Им стал амурский тигр по имени Тигроша.

Талисман чемпионата выбирали при помощи голосования. В финал вышли сразу три претендента: Тигр, Медведь и Робот. Тигроша набрал 45,9% голосов, а Медведь уступил ему всего 4%.

«Наш талисман — это амурский тигр, занесенный в Красную книгу. У него есть своя история: он доброжелателен, но после свистка спортивный азарт захватывает его, и он думает только о победе», — отметили в пресс-службе организаторов.

Имя для символа тоже помогли определить волейбольные болельщики. Вариант Тигроша предложили сразу три человека. Среди них оказалась жительница Казани, которая пояснила, что кличка для талисмана пришла ей на ум благодаря сочетанию слов «тигр» и «игра».

Матчи волейболистов в рамках чемпионата мира пройдут в России с 26 августа по 11 сентября 2022 года. Игры примут десять городов, в том числе Москва, Санкт-Петербург, Казань, Калининград и Новосибирск.