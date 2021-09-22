Совет Федерации проверит правильность применения закона об иноагентах

Закон об иностранных агентах в России может быть скорректирован. Об этом сказала спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Верхняя палата парламента России проверит правильность применения закона. По итогам мониторинга правоприменительной практики будет ясно, стоит ли вносить изменения в правовые акты.

«Если в чем-то двойное трактование или неправильное применение и нужно будет уточнить закон, мы готовы его уточнить», — заверила Валентина Матвиенко.

Она подчеркнула в беседе с журналистами: речи об отмене закона не идет. Во время избирательной кампании СМИ-иноагенты имели право освещать процесс голосования.