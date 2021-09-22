Пригожин назвал наиболее достойных претендентов на место спикера ЗакСа Петербурга

Сразу несколько человек достойны претендовать на роль спикера петербургского Заксобрания, уверен бизнесмен Евгений Пригожин.

Главный редактор издания «Невские Новости» поинтересовался у Пригожина его мнением относительно итогов выборов в Законодательное собрание Петербурга. Журналист спросил у бизнесмена, кто именно из депутатов сможет стать спикером парламента. Ответ предпринимателя был опубликован пресс-службой компании «Конкорд».

«Безусловно, будет попытка протащить Александра Бельского или Николая Бондаренко на место спикера, хотя ни первый, ни второй не являются сильными городскими фигурами. Бондаренко отвечал за уборку улиц и благоустройство города и делал это, честно говоря, не на пятерочку. И Бельский, который отвечал за внутреннюю политику, кстати, тоже даже не на четверочку», — заметил Пригожин.

На роль спикера могут претендовать другие люди, уверен бизнесмен. Первым из них является сенатор Андрей Кутепов благодаря своему политическому опыту. Вторым — начальник Главного управления МЧС России по Петербургу Алексей Аникин, проявивший себя как жесткий и сильный управляющий. В качестве третьей кандидатуры Пригожин назвал первого заместителя главы администрации Петроградского района города Марину Лыбаневу. Она пошла на выборы как кандидат-самовыдвиженец, не пользуясь ресурсами отца. После победы она вернула себе девичью фамилию — Макарова. Такое мужество достойно уважения, уверен предприниматель.