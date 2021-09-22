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Пригожин назвал наиболее достойных претендентов на место спикера ЗакСа Петербурга

Пригожин назвал наиболее достойных претендентов на место спикера ЗакСа Петербурга

Сразу несколько человек достойны претендовать на роль спикера петербургского Заксобрания, уверен бизнесмен Евгений Пригожин.

Главный редактор издания «Невские Новости» поинтересовался у Пригожина его мнением относительно итогов выборов в Законодательное собрание Петербурга. Журналист спросил у бизнесмена, кто именно из депутатов сможет стать спикером парламента. Ответ предпринимателя был опубликован пресс-службой компании «Конкорд».

«Безусловно, будет попытка протащить Александра Бельского или Николая Бондаренко на место спикера, хотя ни первый, ни второй не являются сильными городскими фигурами. Бондаренко отвечал за уборку улиц и благоустройство города и делал это, честно говоря, не на пятерочку. И Бельский, который отвечал за внутреннюю политику, кстати, тоже даже не на четверочку», — заметил Пригожин.

На роль спикера могут претендовать другие люди, уверен бизнесмен. Первым из них является сенатор Андрей Кутепов благодаря своему политическому опыту. Вторым — начальник Главного управления МЧС России по Петербургу Алексей Аникин, проявивший себя как жесткий и сильный управляющий. В качестве третьей кандидатуры Пригожин назвал первого заместителя главы администрации Петроградского района города Марину Лыбаневу. Она пошла на выборы как кандидат-самовыдвиженец, не пользуясь ресурсами отца. После победы она вернула себе девичью фамилию — Макарова. Такое мужество достойно уважения, уверен предприниматель.