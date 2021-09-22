В Екатеринбурге задержали готовившую серию терактов банду

Члены террористической ячейки планировали совершить ряд преступлений на территории Екатеринбурга.

По предварительным данным, пять злоумышленников с мая по сентябрь 2021 года создали ячейку запрещенной в РФ террористической организации и начали искать сторонников. Двое из них руководили сообществом и занимались планированием терактов. Они успели изготовить взрывчатое вещество весом около трех килограммов, которое хранили в квартире и нежилом помещении на Белореченской улице.

Силовики задержали россиянина и четверых граждан Таджикистана. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Двум из злоумышленников избрали меру пресечения.